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Морозный апокалипсис в США: с полок супермаркетов исчезла еда — видео

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Sputnik Узбекистан
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Америку охватили арктические морозы. Непогода привела к массовым перебоям с подачей электроэнергии сразу в 14 из 50 штатах.

Жители повсеместно стали включать на полную мощность электронагреватели, и система попросту не выдержала такой нагрузки.

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Произошел энергетический коллапс. Без отопления и электроэнергии остались в Орегоне 230 тысяч граждан, в Кентукки — около 145 тысяч, Луизиане — свыше 115 тысяч, в Западной Вирджинии — почти 100 тысяч, а в Техасе цифра вовсе достигла 4,3 миллиона.

Усугубили ситуацию и проблемы с водой: из-за морозов трубы замерзли и буквально начали лопаться. В результате дома оказывались затоплены.

Народ охватила паника. Люди бросились скупать в супермаркетах еду и вещи первой необходимости. Полки магазинов буквально опустели.

Сообщается, что, на данный момент, электроснабежение удалось восстановить, но лишь частично.

Подробности — в видеосюжете.

Теги:
морозы, погода, электроэнергия, еда, США



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