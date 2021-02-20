Морозный апокалипсис в США: с полок супермаркетов исчезла еда — видео

Америку охватили арктические морозы. Непогода привела к массовым перебоям с подачей электроэнергии сразу в 14 из 50 штатах.

Жители повсеместно стали включать на полную мощность электронагреватели, и система попросту не выдержала такой нагрузки.

Произошел энергетический коллапс. Без отопления и электроэнергии остались в Орегоне 230 тысяч граждан, в Кентукки — около 145 тысяч, Луизиане — свыше 115 тысяч, в Западной Вирджинии — почти 100 тысяч, а в Техасе цифра вовсе достигла 4,3 миллиона.

Усугубили ситуацию и проблемы с водой: из-за морозов трубы замерзли и буквально начали лопаться. В результате дома оказывались затоплены.

Народ охватила паника. Люди бросились скупать в супермаркетах еду и вещи первой необходимости. Полки магазинов буквально опустели.

Сообщается, что, на данный момент, электроснабежение удалось восстановить, но лишь частично.

Подробности — в видеосюжете.