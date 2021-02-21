11:52 21 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Видео

"Ушел" под аплодисменты: Москва простилась с легендой советского кино Мягковым

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/15/16053624.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210221/16053565.html

Накануне в Москве состоялась церемония прощания с легендой советского кинематографа Андреем Мягковым.

Народный артист ушел из жизни в четверг, 18 февраля. Ему было 82 года. 

Актер Андрей Мягков
© Мосфильм
Прощай, товарищ Новосельцев: великие роли Андрея Мягкова
20

Отмечается, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. 

Вчера же в МХТ имени Чехова великого артиста проводили в последний путь. Место было выбрано не случайно: там Мягков проработал более 30 лет. 

Проститься с ним пришли видные деятели культуры и многочисленные поклонники его творчества. Гроб был украшен цветами и венками. 

Один из них был от президента РФ Владимира Путина. 

Панихида длилась 1,5 часа, затем прошло отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Похоронили легендарного артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Теги:
прощание, артист, народный артист СССР, актер, Культура, Кино, СССР, Андрей Мягков



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Животные, уставшие от этой вашей зимы — фотолента
"Ушел" под аплодисменты: Москва простилась с легендой советского кино Мягковым
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться