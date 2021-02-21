"Ушел" под аплодисменты: Москва простилась с легендой советского кино Мягковым

Накануне в Москве состоялась церемония прощания с легендой советского кинематографа Андреем Мягковым.

Народный артист ушел из жизни в четверг, 18 февраля. Ему было 82 года.

Отмечается, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Вчера же в МХТ имени Чехова великого артиста проводили в последний путь. Место было выбрано не случайно: там Мягков проработал более 30 лет.

Проститься с ним пришли видные деятели культуры и многочисленные поклонники его творчества. Гроб был украшен цветами и венками.

Один из них был от президента РФ Владимира Путина.

Панихида длилась 1,5 часа, затем прошло отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Похоронили легендарного артиста на Троекуровском кладбище Москвы.