Пес-дворняга стал лучшим другом породистому коню — удивительное видео

В местном конно-спортивном клубе настоящими товарищами стали арабский жеребец Майсам и собака-дворняга по кличке Мухтар.
Животные познакомились прошлым летом, когда Мухтара еще щенком принесли в спортивный центр.
Пса хотели сделать охранником конного клуба, однако все пошло не по плану — щенок оказался очень ласковым и добрым. Даже чересчур.
Вместо роли сторожевого пса Мухтар стал лучшим породистого жеребца Майсама — победителя многих турниров и выездок.
Поначалу животные с недоверием относились друг к другу, но теперь они стали лучшими друзьями!
Подробности смотрите в видеосюжете.