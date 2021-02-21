Пес-дворняга стал лучшим другом породистому коню — удивительное видео

Животные тоже умеют дружить. Это доказала история, которая произошла в российском городе Калининграде.

В местном конно-спортивном клубе настоящими товарищами стали арабский жеребец Майсам и собака-дворняга по кличке Мухтар.

Животные познакомились прошлым летом, когда Мухтара еще щенком принесли в спортивный центр.

Пса хотели сделать охранником конного клуба, однако все пошло не по плану — щенок оказался очень ласковым и добрым. Даже чересчур.

Вместо роли сторожевого пса Мухтар стал лучшим породистого жеребца Майсама — победителя многих турниров и выездок.

Поначалу животные с недоверием относились друг к другу, но теперь они стали лучшими друзьями!

Подробности смотрите в видеосюжете.