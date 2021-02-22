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Пандемии вопреки: в Ташкенте прошел чемпионат по спортивным танцам

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210222/16057213/Pandemii-vopreki-v-Tashkente-proshel-chempionat-po-sportivnym-tantsam.html

На протяжении всего дня в соревнованиях принимали участие дети, юниоры и взрослые. Они боролись за награды в самых разных танцевальных жанрах.

В столице 21 февраля состоялся очередной турнир по танцевальному спорту Tashkent Open 2021.

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На протяжении всего дня в соревнованиях принимали участие дети, юниоры и взрослые. Они боролись за награды в самых разных танцевальных жанрах. Возрастная категория была ограничена лишь минимальным порогом четыре года.

В этом году в рамках конкурсной программы выступят свыше 200 участников. Однако из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в турнире не смогли принять участие претенденты из других стран.

Самые яркие моменты спортивных танцев смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
танцевальный турнир, турнир, Ташкент, Узбекистанцы, танцы



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