Пандемии вопреки: в Ташкенте прошел чемпионат по спортивным танцам

На протяжении всего дня в соревнованиях принимали участие дети, юниоры и взрослые. Они боролись за награды в самых разных танцевальных жанрах.

В столице 21 февраля состоялся очередной турнир по танцевальному спорту Tashkent Open 2021.

И грянул бал, кадетский бал: в Кремле кружились под звуки вальса >>

На протяжении всего дня в соревнованиях принимали участие дети, юниоры и взрослые. Они боролись за награды в самых разных танцевальных жанрах. Возрастная категория была ограничена лишь минимальным порогом четыре года.

В этом году в рамках конкурсной программы выступят свыше 200 участников. Однако из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в турнире не смогли принять участие претенденты из других стран.

Самые яркие моменты спортивных танцев смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.