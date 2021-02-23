Спасти или не спасти историю? Как Украина "махнула рукой" на усадьбы XVI века

По всей стране затерялись десятки и сотни исторических памятников архитектуры, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

На территории Украины, к примеру, расположено родовая усадьба графа Ксидо, а также 500-летняя церковь, которую даже в ЮНЕСКО признали всемирным наследием.

Также до сих пор остались постройки XVI — XVIII веков.

Все они требуют реставрации, однако делать этого никто не спешит.

Есть ли возможность как-то спасти уходящее наследие? Смотрите видеосюжет.