Спасти или не спасти историю? Как Украина "махнула рукой" на усадьбы XVI века

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/17/16059335.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210223/16059354.html
По всей стране затерялись десятки и сотни исторических памятников архитектуры, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.
На территории Украины, к примеру, расположено родовая усадьба графа Ксидо, а также 500-летняя церковь, которую даже в ЮНЕСКО признали всемирным наследием.
Также до сих пор остались постройки XVI — XVIII веков.
Все они требуют реставрации, однако делать этого никто не спешит.
Есть ли возможность как-то спасти уходящее наследие? Смотрите видеосюжет.