Помним, ценим!: в Ташкенте возложили цветы ко Дню защитника Отечества — видео

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Сегодня в СНГ отмечается особый праздник — День защитника Отечества. Эта дата была установлена в РСФСР в далеком 1922 году.
Это день, когда мы вспоминаем защитников Родины.
По этому случаю в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище.
В праздничном шествии приняли участие посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев, военный атташе, представители национальных землячеств и Ташкентской епархии.