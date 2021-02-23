17:23 23 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Видео

Помним, ценим!: в Ташкенте возложили цветы ко Дню защитника Отечества — видео

Получить короткую ссылку
29001
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/17/16060420.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210223/16060475/Pomnim-tsenim-v-Tashkente-vozlozhili-tsvety-ko-Dnyu-zaschitnika-Otechestva--video.html

Сегодня в СНГ отмечается особый праздник — День защитника Отечества. Эта дата была установлена в РСФСР в далеком 1922 году.

Это день, когда мы вспоминаем защитников Родины. 

По этому случаю в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище.

В праздничном шествии приняли участие посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев, военный атташе, представители национальных землячеств и Ташкентской епархии.

Теги:
Россотрудничество, Узбекистан, Владимир Тюрденев, Ташкент, праздник, День защитника Отечества



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Наперекор природе: 12 клонированных животных, известных науке — фото
Помним, ценим!: в Ташкенте возложили цветы ко Дню защитника Отечества — видео
Помним, ценим!: в Ташкенте возложили цветы ко Дню защитника Отечества — видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться