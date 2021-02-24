В Беларуси 10-летняя школьница помогла задержать грабителя — видео

Как-то раз школьница заметила, как около магазина вор грабит пенсионера. Вместо того чтобы убежать, девочка, наоборот, стала всячески привлекать внимание и звать на помощь.
Она даже поговорила с сотрудниками полиции, которые прибыли на место преступления.
Школьница рассказала правоохранителям все, что увидела и запомнила: приметы грабителя, откуда пришел и в каком направлении скрылся.
Благодаря этому на злоумышленника удалось выйти по горячим следам.
София призналась, что ей было очень страшно, однако она взяла себя в руки!
Подробности — в видеосюжете.