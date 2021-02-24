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В Беларуси 10-летняя школьница помогла задержать грабителя — видео

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YouTube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210224/16063502/V-Belarusi-10-letnyaya-shkolnitsa-pomogla-zaderzhat-grabitelya--video.html

Софии Бондаренко всего 10 лет, однако она уже получила премию за отвагу и храбрость.

Как-то раз школьница заметила, как около магазина вор грабит пенсионера. Вместо того чтобы убежать, девочка, наоборот, стала всячески привлекать внимание и звать на помощь.

Polish shopkeeper defend her property against robber with mop
YouTube / szypero
В Польше продавщица отбилась от грабителя, облив его водой и избив шваброй

Она даже поговорила с сотрудниками полиции, которые прибыли на место преступления. 

Школьница рассказала правоохранителям все, что увидела и запомнила: приметы грабителя, откуда пришел и в каком направлении скрылся.

Благодаря этому на злоумышленника удалось выйти по горячим следам.

София призналась, что ей было очень страшно, однако она взяла себя в руки!

Подробности — в видеосюжете.

Теги:
ограбление, пенсионер, Задержание, ребенок, Беларусь



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