В Беларуси 10-летняя школьница помогла задержать грабителя — видео

Софии Бондаренко всего 10 лет, однако она уже получила премию за отвагу и храбрость.

Как-то раз школьница заметила, как около магазина вор грабит пенсионера. Вместо того чтобы убежать, девочка, наоборот, стала всячески привлекать внимание и звать на помощь.

Она даже поговорила с сотрудниками полиции, которые прибыли на место преступления.

Школьница рассказала правоохранителям все, что увидела и запомнила: приметы грабителя, откуда пришел и в каком направлении скрылся.

Благодаря этому на злоумышленника удалось выйти по горячим следам.

София призналась, что ей было очень страшно, однако она взяла себя в руки!

Подробности — в видеосюжете.