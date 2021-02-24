В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег

Жители Ташкента и других городов республики с утра наблюдали настоящую зимнюю картину: снег накрыл морозным покрывалом подготовленные к посевам земли и фруктовые деревья, на которых уже появились цветочки.

Нет, это не опадающие лепестки недавно расцветших в Узбекистане миндаля и урюка, это хлопья снега, который принес с собой минусовую температуру после 30-градусной жары в середине февраля.

В Узбекистан после жарких дней снова придет суровая зима >>

Жители Ташкента и других городов республики с утра наблюдали настоящую зимнюю картину: снег накрыл морозным покрывалом подготовленные к посевам земли и фруктовые деревья, на которых уже появились цветочки. Как скажется такой природный каприз на урожае - предположить сложно, но специалисты уже дают советы о том, как защитить растения от низких температур.

Синоптики обещают, что завтра столбик термометра опустится до -5°С.