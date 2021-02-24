18:42 24 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Видео

В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег

Получить короткую ссылку
106 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/18/16067529.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210224/16067485/V-Tashkente-posle-30-gradusnoy-zhary-vnov-vypal-sneg.html

Жители Ташкента и других городов республики с утра наблюдали настоящую зимнюю картину: снег накрыл морозным покрывалом подготовленные к посевам земли и фруктовые деревья, на которых уже появились цветочки.

Нет, это не опадающие лепестки недавно расцветших в Узбекистане миндаля и урюка, это хлопья снега, который принес с собой минусовую температуру после 30-градусной жары в середине февраля.

В Узбекистан после жарких дней снова придет суровая зима >>

Жители Ташкента и других городов республики с утра наблюдали настоящую зимнюю картину: снег накрыл морозным покрывалом подготовленные к посевам земли и фруктовые деревья, на которых уже появились цветочки. Как скажется такой природный каприз на урожае - предположить сложно, но специалисты уже дают советы о том, как защитить растения от низких температур.

Синоптики обещают, что завтра столбик термометра опустится до -5°С. 

Теги:
Узгидромет, Узбекистан, погода



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Снег в Ташкенте
В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться