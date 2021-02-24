Ниагарский водопад "сковал" лёд — видео редчайшей аномалии

Из-за сильнейших морозов знаменитый Ниагарский водопад частично замерз. Казалось бы, как такое возможно?

Однако даже такие гигантские природные объекты оказываются подвластны природной стихии.

На кадрах видно, как несколько потоков воды в провинции Онтарио покрылись льдом, а расположенная неподалеку территория и постройки оказались завалены толстым слоем снега.

Но такие аномалии не то, что не оттолкнули туристов, а, наоборот, еще больше повысили ажиотаж вокруг местной достопримечательности.

Некоторым счастливчикам даже удалось увидеть радугу над застывшим водопадом.

Смотрите видео редчайшего природного явления!