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Зеленый десант: сотни саженцев отправляются из Ташкента в Бухару — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210224/16069081/Zelenyy-desant-sotni-sazhentsev-otpravlyayutsya-iz-Tashkenta-v-Bukharu--video.html

Для озеленения Бухары из столицы привезут саженцы деревьев и трав, которые уже через несколько лет должны преобразить древний город.

Растения выбраны наиболее неприхотливые и довольно взрослые, чтобы они легче смогли адаптироваться к суровому жаркому климату Бухары. Вместе с растениями в город доставят и почву для лучшей адаптации.

Югай Татьяна - председатель ассоциации ландшафтного искусства РУз
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
У нас нет права на ошибку при озеленении Бухары — эксперт по ландшафту
Высадкой такого внушительного зеленого десанта займутся уже в ближайшее время — 27 февраля, а весной жители и гости города смогут полюбоваться молодыми аллеями.

Это только первый этап проекта — в дальнейшем такие социально-волонтерские акции планируется реализовать и в других регионах республики.

Детали в нашем видео.

Теги:
озеленение, деревья, Бухара



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