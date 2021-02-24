Зеленый десант: сотни саженцев отправляются из Ташкента в Бухару — видео

Для озеленения Бухары из столицы привезут саженцы деревьев и трав, которые уже через несколько лет должны преобразить древний город.

Растения выбраны наиболее неприхотливые и довольно взрослые, чтобы они легче смогли адаптироваться к суровому жаркому климату Бухары. Вместе с растениями в город доставят и почву для лучшей адаптации.

Высадкой такого внушительного зеленого десанта займутся уже в ближайшее время — 27 февраля, а весной жители и гости города смогут полюбоваться молодыми аллеями.

Это только первый этап проекта — в дальнейшем такие социально-волонтерские акции планируется реализовать и в других регионах республики.

Детали в нашем видео.