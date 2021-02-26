Военные и оппозиция против Пашиняна — главное о событиях в Армении

Накануне в Армении вспыхнули массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Поводом для нового политического кризиса стало его высказывание о российских ракетных комплексах "Искандер", которые стояли на вооружении армянской армии.

Именно они активно использовались Ереваном во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Впрочем, Пашинян заявил, что "Искандеры" якобы оказались неэффективны.

Это вызвало мгновенный отклик у Генштаба страны — от премьера публично потребовали уйти в отставку.

В ответ Пашинян приказал уволить главу Генштаба, заявив, что считает требование армии попыткой военного переворота.

Затем премьер призвал своих сторонников выходить на улицы, провел с ними шествие.

Однако на улицы также вышли представители оппозиции, которые поддержали военных. За отставку премьера выступили и несколько десятков высокопоставленных офицеров полиции.

Ситуацию уже прокомментировали российские власти.

"Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как прошел митинг сторонников и оппозиционеров Пашиняна — смотрите в видео.