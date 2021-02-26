Розовые фламинго на белом снегу — видео "нашествия" птиц на озеро в Казахстане

Поначалу местные жители переживали, что теплолюбивым птицам будет слишком холодно, но, кажется, пернатые чувствуют себя хорошо.
Смотрите завораживающие кадры!
Озеро Караколь в Мангистауской области сейчас похоже на настоящую сказку! Снег и лёд еще не растаяли, но фламинго уже прилетели насладиться последними днями зимы.
Поначалу местные жители переживали, что теплолюбивым птицам будет слишком холодно, но, кажется, пернатые чувствуют себя хорошо.
Смотрите завораживающие кадры!
Забавные и удивительные, необычные и суперсложные - в Ташкенте показали разработки молодых изобретателей, которые в будущем могут преобразить повседневную жизнь.
МИД РФ опубликовал кадры выезда на родину сотрудников российского посольства в Пхеньяне. Так как железнодорожное сообщение из-за пандемии закрыто, добираться пришлось необычным способом.
Накануне в Армении вспыхнули массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Национальные сборные Узбекистана по футболу и футзалу провели матч на площадке для мини-футбола. По итогам противостояния с разгромным счетом 4:0 победу одержали спортсмены команды по футзалу.
К тому же с 15 марта текущего года в центрах подготовки военно-технических специалистов при управлениях по делам обороны начнется процесс обучения по девяти специальностям.
Всего за победу в соревнованиях боролись восемь команд: три из Ирана, а также по одной из Бахрейна, Саудовской Аравии, Турции, Ирака и Узбекистана.
Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Поездка в Россию — его первый зарубежный визит на высоком посту.
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