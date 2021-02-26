Розовые фламинго на белом снегу — видео "нашествия" птиц на озеро в Казахстане

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Стало известно, в каких войсках будут служить призывники Узбекистана К тому же с 15 марта текущего года в центрах подготовки военно-технических специалистов при управлениях по делам обороны начнется процесс обучения по девяти специальностям. 28

Гандболисты из Узбекистана заняли третье место на чемпионате в Иране Всего за победу в соревнованиях боролись восемь команд: три из Ирана, а также по одной из Бахрейна, Саудовской Аравии, Турции, Ирака и Узбекистана. 35