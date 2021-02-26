20:46 26 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Видео

Розовые фламинго на белом снегу — видео "нашествия" птиц на озеро в Казахстане

Получить короткую ссылку
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Азамат Сарсенбаев
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1a/16083754.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210226/16084157/Rozovye-flamingo-na-belom-snegu--video-nashestviya-ptits-na-ozero-v-Kazakhstane.html

Озеро Караколь в Мангистауской области сейчас похоже на настоящую сказку! Снег и лёд еще не растаяли, но фламинго уже прилетели насладиться последними днями зимы.

Поначалу местные жители переживали, что теплолюбивым птицам будет слишком холодно, но, кажется, пернатые чувствуют себя хорошо.

Смотрите завораживающие кадры!

Теги:
вода, голубое озеро, птицы, Казахстан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото
Робот-танцор и приветливое зеркало — в Ташкенте показали гаджеты будущего
Робот-танцор и приветливое зеркало — в Ташкенте показали гаджеты будущего
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться