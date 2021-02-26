Робот-танцор и приветливое зеркало — в Ташкенте показали гаджеты будущего

Забавные и удивительные, необычные и суперсложные - в Ташкенте показали разработки молодых изобретателей, которые в будущем могут преобразить повседневную жизнь.

Среди экспонатов как игровые решения - танцующий робот, например, и вполне серьезные научные разработки — протез руки, приводимый в движение благодаря импульсам мозга. Есть и масштабные разработки, призванные улучшить ситуацию с экологией и защитить природу от техногенных катастроф.

Для любителей бытовых гаджетов также много интересного — информативное зеркало расскажет о погоде, поделится новостями, а заодно и сделает комплемент своему владельцу.

Самые любопытные прототипы и гаджеты, представленные на конкурсе День андроида в Ташкенте, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.