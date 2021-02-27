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Байден едва не провалил "Программу по ношению масок"

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Reuters / JONATHAN ERNST / Ruptly
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210227/16088577.html

Президент США забыл надеть защитную маску, однако вовремя спохватился и исправил ситуацию. Казусные кадры - в нашем видео.

На пресс-конференции, посвященной вакцинации против COVID-19, Байден заявил, что программа вакцинации американцев проходит с опережением графика на несколько недель. При этом Джо Байден дважды призвал американцев продолжать носить защитные маски. Однако после выступления лидер США сам забыл свою маску.

И таким образом чуть было не провалил "Программу по ношению масок в течение 100 дней", к которой призывал американцев в конце января.

Аналогичный казус произошел несколько дней назад с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политик выступала в Бундестаге, после чего под аплодисменты направилась к своему месту. И, только сев за стол, вдруг поняла, что чего-то не хватает — маски, которая осталась на трибуне.

Реакция Меркель была моментальной: она испугалась и тут же поспешила обратно, чтобы забрать "свое".




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