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В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам

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video: Sputnik / twitter / JanisIesalnieks
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1b/16088901.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210227/16088950.html

Очередное чудовищное надругательство над памятью советским солдатам произошло в латвийском городе Екабпилсе. Ночью с местного мемориала исчезла пушка.

Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.

Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Местные жители озвучивают свои предположения  - смотрите кадры.




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