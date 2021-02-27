В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам

Очередное чудовищное надругательство над памятью советским солдатам произошло в латвийском городе Екабпилсе. Ночью с местного мемориала исчезла пушка.

Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.

Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Местные жители озвучивают свои предположения - смотрите кадры.