17:54 28 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Видео

Что происходит в Армении после заявления Пашиняна про "Искандеры" — видео

Получить короткую ссылку
96 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ruptly / Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1c/16091476.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210228/16091487.html

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер", состоявшие на вооружении страны, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10 процентов.

Неосторожные слова Пашиняна про "Искандеры" спровоцировали очередной политический кризис в Ереване.

Ракетный комплекс Искандер-М
© Sputnik / Виталий Аньков
Хорошему танцору "Искандеры" не мешают
Поспоривший с премьером замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян был отправлен в отставку, после чего ВС страны выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна.

Политик решил, что это попытка переворота, и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Оппозиция, которая уже давно была недовольна политикой Пашиняна, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь около парламента. Ее требование — уход премьера со своего поста.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Россия, политика, Видео, Армения, Никол Пашинян



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Храм Зевса, Акрополь и Парфенон: афинские древности в снегу - фото
Тигр научился петь, чтобы привлекать к себе внимание
Усатый, полосатый и поющий: как тигр удивляет посетителей барнаульского зоопарка
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться