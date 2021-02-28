Что происходит в Армении после заявления Пашиняна про "Искандеры" — видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер", состоявшие на вооружении страны, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10 процентов.

Неосторожные слова Пашиняна про "Искандеры" спровоцировали очередной политический кризис в Ереване.

Поспоривший с премьером замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян был отправлен в отставку, после чего ВС страны выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна.

Политик решил, что это попытка переворота, и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Оппозиция, которая уже давно была недовольна политикой Пашиняна, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь около парламента. Ее требование — уход премьера со своего поста.

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