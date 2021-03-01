17:16 01 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Видео

В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/01/16099726.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210301/16099942/2-km-kolbasy-chtoby-nakormit-bednykh-Serbii--video-neobychnogo-eksperimenta.html

В сербской деревне Турия изготовили рекордную колбасу длиной 2 километра и весом свыше 2 тонн! Мясное изделие представили на ежегодном фестивале.

Из-за коронавируса фестиваль прошел без былого размаха, однако с благой целью: накормить едой всех обездоленных.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ). Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Британцу в Киргизии грозит пять лет тюрьмы за оскорбление колбасы

В прежние годы отведать колбасу можно было на месте, кусочек мог приобрести каждый желающий.

Колбаса из Турии официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2013-м.

С тех пор она каждый год удлинялась на один метр.

Что приготовили в этом году, смотрите в видеосюжете!

Теги:
бедность, еда, Сербия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"
В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться