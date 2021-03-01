В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео

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В сербской деревне Турия изготовили рекордную колбасу длиной 2 километра и весом свыше 2 тонн! Мясное изделие представили на ежегодном фестивале.
Из-за коронавируса фестиваль прошел без былого размаха, однако с благой целью: накормить едой всех обездоленных.
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Sputnik / Табылды Кадырбеков
В прежние годы отведать колбасу можно было на месте, кусочек мог приобрести каждый желающий.
Колбаса из Турии официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2013-м.
С тех пор она каждый год удлинялась на один метр.
Что приготовили в этом году, смотрите в видеосюжете!