В Сербии изготовили 2 км колбасы, чтобы накормить бедных — видео

В сербской деревне Турия изготовили рекордную колбасу длиной 2 километра и весом свыше 2 тонн! Мясное изделие представили на ежегодном фестивале.

Из-за коронавируса фестиваль прошел без былого размаха, однако с благой целью: накормить едой всех обездоленных.

В прежние годы отведать колбасу можно было на месте, кусочек мог приобрести каждый желающий.

Колбаса из Турии официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2013-м.

С тех пор она каждый год удлинялась на один метр.

Что приготовили в этом году, смотрите в видеосюжете!