Что нужно знать о российских "Искандерах" — рассказываем в видео за 1 мин.

"Искандеры" всему виной — они мало эффективны, ракеты "взрываются лишь на 10%" и вообще привели к провалу армян в нагорно-карабхском конфликте.

С такой критикой недавно обрушился премьер-министр Армении Никол Пашинян, чем спровоцировал большой политический кризис.

Его заявление вызвало недоумение в генштабе страны, а в Минобороны РФ заявили, что Пашиняна могли попросту ввести в заблуждение.

Между тем "Искандер" — один из мощнейших ракетных комплексов, стоящих на вооружении сухопутных войск России.

Почему лучше аналогов в мире нет — наглядно показываем в видео.