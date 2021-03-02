Что нужно знать о российских "Искандерах" — рассказываем в видео за 1 мин.

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"Искандеры" всему виной — они мало эффективны, ракеты "взрываются лишь на 10%" и вообще привели к провалу армян в нагорно-карабхском конфликте.
С такой критикой недавно обрушился премьер-министр Армении Никол Пашинян, чем спровоцировал большой политический кризис.
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Sputnik / Виталий Аньков
Его заявление вызвало недоумение в генштабе страны, а в Минобороны РФ заявили, что Пашиняна могли попросту ввести в заблуждение.
Между тем "Искандер" — один из мощнейших ракетных комплексов, стоящих на вооружении сухопутных войск России.
Почему лучше аналогов в мире нет — наглядно показываем в видео.