Как выглядит дворец Амина в Кабуле спустя 42 года после штурма — видео

После тех событий здание простояло в полуразрушенном виде несколько десятков лет. Однако потом его решили восстановить, начались реставрационные работы. На сегодня дворец почти полностью приведен в порядок. Впоследствии там расположится музей. Глава комитета по делам воинов-интернационалистов при СНГ Александр Ковалев, посетивший Кабул в прошлом месяце, рассказал, что афганской стороне планируется предложить несколько экспонатов для размещения в будущем музее.
Война в исламской республике, в которой участвовали советские войска, завершилась 32 года назад. Однако до сих пор в списках ее участников есть люди, судьбы которых неизвестны: на сегодня пропавшими без вести числятся 264 человека.
Афганская сторона готова искать и отправлять в Россию останки военнослужащих СССР.
Напомним, в 2019 году — к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — Sputnik запустил отдельный спецпроект. Со всеми выпущенными материалами можно ознакомиться здесь.