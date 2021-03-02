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Как выглядит дворец Амина в Кабуле спустя 42 года после штурма — видео

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Комитет по делам воинов-интернационалистов при СНГ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210302/16110096/Kak-vyglyadit-dvorets-Amina-v-Kabule-spustya-42-goda-posle-shturma--video.html

Советский спецназ 27 декабря 1979-го провел секретную спецоперацию для устранения председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина — одиозного лидера, известного своей репрессивной политикой. Его дворец взяли штурмом, сам Амин был убит в перестрелке.

После тех событий здание простояло в полуразрушенном виде несколько десятков лет. Однако потом его решили восстановить, начались реставрационные работы. На сегодня дворец почти полностью приведен в порядок. Впоследствии там расположится музей. Глава комитета по делам воинов-интернационалистов при СНГ Александр Ковалев, посетивший Кабул в прошлом месяце, рассказал, что афганской стороне планируется предложить несколько экспонатов для размещения в будущем музее.

Руины королевского дворца в Кабуле
© CC BY 2.0 / Todd Huffman
Штурм дворца Амина глазами очевидца: как это было
"Пусть это будет музей истории Афганистана, а война 1979-1989 годов — этап истории вашей страны", — сказал Ковалев во время прогулки по дворцу. Он также выразил надежду, что восстановительные работы будут в скором времени доведены до конца, а кроме того — что в Афганистан в будущем будут приезжать российские туристы и бизнесмены.

Война в исламской республике, в которой участвовали советские войска, завершилась 32 года назад. Однако до сих пор в списках ее участников есть люди, судьбы которых неизвестны: на сегодня пропавшими без вести числятся 264 человека.

Афганская сторона готова искать и отправлять в Россию останки военнослужащих СССР.

Напомним, в 2019 году — к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — Sputnik запустил отдельный спецпроект. Со всеми выпущенными материалами можно ознакомиться здесь.

Теги:
Афганистан



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