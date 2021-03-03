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О чем молчат мигранты: как казахские дворники уделали Моргенштерна и Элджея

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Откровенно: авторы нашумевшего кавера на песню Cadillac, которую исполнил рэпер Моргенштерн, рассказали о том, кем являются на самом деле.

В конце прошлого года клип казахских дворников взорвал Интернет: мигранты перепели Моргенштерна и Элджея.

Ролик продолжает набирать тысячи просмотров в Сети, а теперь авторы видео замахнулись еще и на творчество Славы Марлоу - главной звезды осени 2020-го, соратника Алишера Валеева.

Как теперь звучат каверы на "Кадиллак" и "Снова я напиваюсь"? Кем на самом деле оказались дворники? И о чем молчат мигранты? Смотрите наш новый проект.




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