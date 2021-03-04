10:37 04 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Видео

Триумфальное фиаско: прототип корабля SpaceX "разорвало" после посадки — видео

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Bloomberg Technology / Space X
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/04/16122496.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210304/16122562/Triumfalnoe-fiasko-prototip-korablya-SpaceX-razorvalo-posle-posadki--video.html

В США (штат Техас) прошли очередные испытания прототипа космического корабля Starship SN10. Это была вторая попытка.

Тестовый суборбитальный полет был совершен успешно: летательный аппарат поднялся на высоту 10 километров, развернулся, снизился, после этого перезапустил двигатели и совершил мягкую посадку.

YouTube / SCMP Clips
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке — видео

И это большой прорыв!

Казалось бы, все прошло хорошо. Однако спустя примерно десять минут Starship SN10 неожиданно загорелся, затем произошел громкий взрыв.

Предварительно, такое случилось из-за избытка ракетного топлива.

Впрочем, это не последние испытания.

Напомним, что корабль Starship разрабатывается компанией Илона Маска для осуществления космических миссий на Луну и Марс.

Теги:
корабль, ракета, Илон Маск, Космос



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Как люди реагируют на комплименты
"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться