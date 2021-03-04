Триумфальное фиаско: прототип корабля SpaceX "разорвало" после посадки — видео

В США (штат Техас) прошли очередные испытания прототипа космического корабля Starship SN10. Это была вторая попытка.

Тестовый суборбитальный полет был совершен успешно: летательный аппарат поднялся на высоту 10 километров, развернулся, снизился, после этого перезапустил двигатели и совершил мягкую посадку.

И это большой прорыв!

Казалось бы, все прошло хорошо. Однако спустя примерно десять минут Starship SN10 неожиданно загорелся, затем произошел громкий взрыв.

Предварительно, такое случилось из-за избытка ракетного топлива.

Впрочем, это не последние испытания.

Напомним, что корабль Starship разрабатывается компанией Илона Маска для осуществления космических миссий на Луну и Марс.