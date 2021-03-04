Триумфальное фиаско: прототип корабля SpaceX "разорвало" после посадки — видео

Тестовый суборбитальный полет был совершен успешно: летательный аппарат поднялся на высоту 10 километров, развернулся, снизился, после этого перезапустил двигатели и совершил мягкую посадку.
И это большой прорыв!
Казалось бы, все прошло хорошо. Однако спустя примерно десять минут Starship SN10 неожиданно загорелся, затем произошел громкий взрыв.
Предварительно, такое случилось из-за избытка ракетного топлива.
Впрочем, это не последние испытания.
Напомним, что корабль Starship разрабатывается компанией Илона Маска для осуществления космических миссий на Луну и Марс.