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"Совсем обнаглели": Лукашенко пожаловался на НАТО и попросил у РФ истребители

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YouTube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210304/16128023.html

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в альянсе "обнаглели", потому что их самолеты регулярно приближаются к границам союзного государства.

С этим тезисом Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. И заодно попросил его разместить дополнительные истребители Су-30СМ, стоящие на вооружении у РФ.

"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", — воскликнул Лукашенко.

Ситуацию прокомментировал также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

© Sputnik / Александр Кряжев
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По его мнению, страны НАТО уже давно забыли о своих обещаниях о нерасширении на Востоке. 

Стоит отметить, что в свое время эти договоренности были достигнуты устно, письменно они нигде не закреплены.

Поэтому альянс сегодня утверждает, что никаких обещаний он не давал, "иначе был бы документ".

Подробности смотрите в видеосюжете.

Теги:
СУ-30СМ, Истребитель, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Беларусь, НАТО



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