Ксива, деньги, два ствола: уникальные экспонаты музея ГУВД Ташкента — видео

Машины, оружие, форма и документы сотрудников ГУВД наглядно рассказывают об истории и этапах становления правоохранительной службы.
Не менее интересная часть экспозиции – изъятые документы и орудия преступления самых отъявленных бандитов. Тут и макеты взрывных устройств, которыми пользовались террористы, и самопалы, и отмычки для взлома сейфов или дверей.
Познакомиться с экспозицией может любой желающий, записавшись предварительно на прием. А пока предлагаем вам совершить небольшую видеоэкскурсию вместе со Sputnik Узбекистан.