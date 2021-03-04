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Ксива, деньги, два ствола: уникальные экспонаты музея ГУВД Ташкента — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210304/16131252/Ksiva-dengi-dva-stvola-unikalnye-eksponaty-muzeya-GUVD-Tashkenta--video.html

Музей славы главного управления внутренних дел столицы открылся в середине февраля. В одном комплексе собраны артефакты из разных эпох, начиная со времен царской России и заканчивая современным оборудованием и обмундированием.

Машины, оружие, форма и документы сотрудников ГУВД наглядно рассказывают об истории и этапах становления правоохранительной службы.

Не менее интересная часть экспозиции – изъятые документы и орудия преступления самых отъявленных бандитов. Тут и макеты взрывных устройств, которыми пользовались террористы, и самопалы, и отмычки для взлома сейфов или дверей.

Познакомиться с экспозицией может любой желающий, записавшись предварительно на прием. А пока предлагаем вам совершить небольшую видеоэкскурсию вместе со Sputnik Узбекистан.

Теги:
МВД, музей, преступление, ГУВД Ташкента



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