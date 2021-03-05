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"Приеду": Путин пошутил про еще один свой "дворец" — видео

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Забавная ситуация произошла на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Одна из участниц этой акции предложила президенту РФ Владимиру Путину побывать на открытии нового реабилитационно-досугового центра, который находится в 2 километрах от Стрельны.

Видеооператор
Sputnik / Наталья Селиверстова
Как выглядит скандальный "путинский дворец" в Геленджике изнутри — репортаж

"Выглядит как еще один дворец, так что приятно, только мне его не приписывайте", — пошутил российский лидер.

Таким образом Путин напомнил о недавнем "видеоразоблачении", которое выпустил в январе Алексей Навальный.

В своем расследовании оппозиционер утверждал, что под Геленджиком есть дворец, владельцем которого является Путин.

Стоимость недвижимости оценивалась в 100 миллиардов рублей. Этот материал вызывал небывалый ажиотаж и бурные обсуждения в обществе.

Кому на самом деле принадлежит "дворец" в Геленджике? Ответ Пескова >>

В Кремле заявили, что в собственности у президента нет подобной недвижимости.

Позднее об этом сказал и сам Путин: по его словам, ничего из указанного в фильме не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Теги:
президент, шутка, Россия, Владимир Путин



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