Кошкин дом появился в Москве. Чем он полезен для горожан — видео

В новом московском коворкинге — с десяток хвостатых героев, готовых делиться теплом и нежностью со своими гостями.

В предложенных здесь условиях работать легче и комфортнее, считают посетители этого необычного коворкинга. Сама обстановка располагает к продуктивному труду, а утомление можно снять пет-терапией: пушистых помощников здесь много.

Всех животные — после осмотра ветеринара, они чистые и здоровые.