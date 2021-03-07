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Букет цветов и оркестр под окнами: как женщин-ветеранов поздравили с 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня представительницы прекрасного пола уже начинают получать поздравления.

Для женщин-ветеранов Великой Отечественной войны устроили необычный сюрприз — к каждой из них пришли в гости с цветами.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov
Какие цветы уместно подарить женщинам разных возрастов — ликбез к 8 Марта

Также военнослужащие Минобороны РФ порадовали дам концертом под окнами. Музыканты исполнили знаменитые песни "На безымянной высоте", "В землянке" и "Синий платочек". 

В благодарность участницы Великой Отечественной осыпали военных воздушными поцелуями!

Отметили 8 Марта и представительницы более молодого поколения — в российском Переславле-Залесском для девушек-военнослужащих придумали конкурс "Макияж под камуфляж".

Как он прошел, смотрите в видеосюжете!

Теги:
ветераны, Великая Отечественная война, праздник, женщины, 8 марта



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