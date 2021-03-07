Букет цветов и оркестр под окнами: как женщин-ветеранов поздравили с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня представительницы прекрасного пола уже начинают получать поздравления.

Для женщин-ветеранов Великой Отечественной войны устроили необычный сюрприз — к каждой из них пришли в гости с цветами.

Также военнослужащие Минобороны РФ порадовали дам концертом под окнами. Музыканты исполнили знаменитые песни "На безымянной высоте", "В землянке" и "Синий платочек".

В благодарность участницы Великой Отечественной осыпали военных воздушными поцелуями!

Отметили 8 Марта и представительницы более молодого поколения — в российском Переславле-Залесском для девушек-военнослужащих придумали конкурс "Макияж под камуфляж".

Как он прошел, смотрите в видеосюжете!