Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает

Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым разом он все ближе к заветной цели.

Очередные испытания космического корабля Илона Маска закончились так же, как и предыдущие три попытки. Однако на сей раз ракета сумела благополучно приземлиться и взорвалась уже непосредственно на стартовой площадке. Впрочем, бизнесмен и вдохновитель проекта был скорее воодушевлен результатом, нежели огорчен.

Пока беспилотный космический аппарат шлет на Землю снимки с поверхности Марса, человечество проявляет все больший интерес к космическим далям. Получится ли в скором будущем отправиться в такое путешествие - покажет время.

О том, насколько человек может быть верен своей заоблачной во всех смыслах этого слова мечте, смотрите в нашем видео.