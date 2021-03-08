Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает

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Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым разом он все ближе к заветной цели.
Очередные испытания космического корабля Илона Маска закончились так же, как и предыдущие три попытки. Однако на сей раз ракета сумела благополучно приземлиться и взорвалась уже непосредственно на стартовой площадке. Впрочем, бизнесмен и вдохновитель проекта был скорее воодушевлен результатом, нежели огорчен.
Пока беспилотный космический аппарат шлет на Землю снимки с поверхности Марса, человечество проявляет все больший интерес к космическим далям. Получится ли в скором будущем отправиться в такое путешествие - покажет время.
О том, насколько человек может быть верен своей заоблачной во всех смыслах этого слова мечте, смотрите в нашем видео.