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Когда купол - все небо. Российские гимнастки выполнили трюки на параплане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210308/16152006.html

Две российские воздушные гимнастки показали акробатические трюки на параплане. При этом на высоте они находились без страховки.

Спортсменки из российского города Бердска показали свои навыки в полете на высоте порядка 600 метров. 

Они первыми в мире отработали свою концертную программу, поднявшись в небо. Погода и отсутствие страховки не помешали. 

На цифре 600 метров спортсменки останавливаться не собираются. В планах - покорение новых высот и других снарядов.

Теги:
Видео, Россия, полет, гимнастика



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