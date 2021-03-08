Когда купол - все небо. Российские гимнастки выполнили трюки на параплане

Две российские воздушные гимнастки показали акробатические трюки на параплане. При этом на высоте они находились без страховки.

Спортсменки из российского города Бердска показали свои навыки в полете на высоте порядка 600 метров.

Они первыми в мире отработали свою концертную программу, поднявшись в небо. Погода и отсутствие страховки не помешали.

На цифре 600 метров спортсменки останавливаться не собираются. В планах - покорение новых высот и других снарядов.