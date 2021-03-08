Когда купол - все небо. Российские гимнастки выполнили трюки на параплане

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Две российские воздушные гимнастки показали акробатические трюки на параплане. При этом на высоте они находились без страховки.
Спортсменки из российского города Бердска показали свои навыки в полете на высоте порядка 600 метров.
Они первыми в мире отработали свою концертную программу, поднявшись в небо. Погода и отсутствие страховки не помешали.
На цифре 600 метров спортсменки останавливаться не собираются. В планах - покорение новых высот и других снарядов.