Почему нарушаем? Инспекторы ГУБДД дарят автовладелицам цветы

На протяжении долгого времени убойный завод в Кибрае окрашивал воду в арыках Кибрая в багровый цвет. При этом этой водой наполнялись плавательные бассейны в одном и районов столицы. Предприятию выдано предписание устранить нарушение за пять дней.

138