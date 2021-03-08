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Почему нарушаем? Инспекторы ГУБДД дарят автовладелицам цветы

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210308/16152405/Pochemu-narushaem-Inspektory-GUBDD-daryat-avtomobilistkam-tsvety.html

Сотрудники ГУБДД с утра 8 марта останавливают машины, которыми управляют дамы, чтобы поздравить их с праздником.

Тревога перед инспектором сменяется радостью, когда они понимают, что остановка вовсе не связана с нарушением правил ПДД. Нарушение сегодня - ездить без цветов.

Теги:
Видео, 8 марта, ГУБДД



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