Почему нарушаем? Инспекторы ГУБДД дарят автовладелицам цветы

Тревога перед инспектором сменяется радостью, когда они понимают, что остановка вовсе не связана с нарушением правил ПДД. Нарушение сегодня - ездить без цветов.
Сотрудники ГУБДД с утра 8 марта останавливают машины, которыми управляют дамы, чтобы поздравить их с праздником.
Тревога перед инспектором сменяется радостью, когда они понимают, что остановка вовсе не связана с нарушением правил ПДД. Нарушение сегодня - ездить без цветов.
Две российские воздушные гимнастки показали акробатические трюки на параплане. При этом на высоте они находились без страховки.
Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым разом он все ближе к заветной цели.
В преддверии женского праздника призер мира и Европы по карате Андрей Гриневич показал, что делать, если навязчивый поклонник распускает руки.
В преддверии Международного женского дня представительницы прекрасного пола уже начинают получать поздравления.
На протяжении долгого времени убойный завод в Кибрае окрашивал воду в арыках Кибрая в багровый цвет. При этом этой водой наполнялись плавательные бассейны в одном и районов столицы. Предприятию выдано предписание устранить нарушение за пять дней.
Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия.
В Тегеране прошли переговоры представителя узбекского МИД с Генсеком ОЭС. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.
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