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РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210308/16152960/Rossiyu-na-Evrovidenii-2021-mozhet-predstavit-tadzhichka--video-vzryvnogo-nomera.html

В России завершился национальный отбор участника, который представит страну на одном из легендарных музыкальных конкурсов — "Евровидении". Победителем стала 29-летняя певица Manizha!

Напомним, что в 2021 году поехать должна была группа Little Big. Их песня "UNO" набрала на YouTube 189 миллионов просмотров — это абсолютный рекорд!

Однако Little Big все же не примет участие в конкурсе. Об этом солист группы Илья Прусикин сообщил в понедельник вечером в эфире Первого канала.

Теперь же стало известно, что Россию представит исполнительница Manizha таджикского происхождения! 

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Публикация от MANIZHA (@manizha)

Другими претендентами были группы "2Маши" и "Therr Maitz".

Смотрите видео выступления новой участницы "Евровидения-2021" с песней "Русская женщина".

Теги:
песня, выступление, Россия, Центральная Азия, Таджикистан, Евровидение



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