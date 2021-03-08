РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео

Напомним, что в 2021 году поехать должна была группа Little Big. Их песня "UNO" набрала на YouTube 189 миллионов просмотров — это абсолютный рекорд!
Однако Little Big все же не примет участие в конкурсе. Об этом солист группы Илья Прусикин сообщил в понедельник вечером в эфире Первого канала.
Теперь же стало известно, что Россию представит исполнительница Manizha таджикского происхождения!
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Другими претендентами были группы "2Маши" и "Therr Maitz".
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