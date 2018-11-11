18:22 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Фото недели

Узбекские модели в Корее и встреча по Афганистану - лучшие фото недели

Получить короткую ссылку
384 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Машины спасательных служб США рядом с заведением Borderline Bar & Grill
  • Фотограф Тайсир Махдив (Ирак), занявший первое место в номинации Спорт. Одиночные работы, и удостоенный специального приза Шанхайской объединённой медиа группы (ШОМГ) и специального приза Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV, на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга на серф-станции Бумеранг на берегу водохранилища Новосибирской ГЭС при температуре около -5С.
  • Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке. Впервые за последние 30 лет в Московском зоопарке появился амурский лесной кот.
  • Узбекистан на фестивале Asia Model Festival 2019 в Корее представят две модели Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов
  • 4 ноября 2018. Президент РФ Владимир Путин и и представители религиозных конфессий России на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Слева направо на втором плане - председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий и глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.
  • Алина Загитова (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на 3-м этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, на церемонии награждения.
  • Малагасийские рыбаки
  • Кофейня в центре Москвы.
  • Девочка проходит мимо разрушенных домов после пожара, охватившего район трущоб в Навотасе, Филиппины. 8 ноября 2018 года
  • Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе
  • Участники в исторических костюмах на велосипедах во время ежегодной гонки пенни фартинг в Праге, Чешская Республика. 3 ноября 2018 года
  • Спасатели поднимают двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610. 3 ноября 2018
  • Мужчина с посылкой участвует в фестивале покупок Singles Day в городе Дэнфэн, Китай
  • Рыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь, Китай
  • Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Машины спасательных служб США рядом с заведением Borderline Bar & Grill

В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.

Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Фотография



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054