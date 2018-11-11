Узбекские модели в Корее и встреча по Афганистану - лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Центральный банк Узбекистана с 13 ноября установил новый обменный курс валют.
Жители Узбекистана жалуются на то, что им часто приходится спускать воду из-под крана, пока она не станет горячей.
Договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан в марте 2017 года.
В Казахстане обсуждают постановление правительства, дающее право силовикам блокировать интернет в случае ЧС.
Основой проекта "Безопасный город" в Бишкеке будет разработанная в России система "Призма".
Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии за вербовку жителей Якутии в ряды террористической организации ИГ.
МИД Азербайджана прокомментировал решение правительства Норвегии закрыть посольство королевства в республике.
Придумавшие новый способ транспортировки крупной бытовой техники жители Гродно стали звездами социальных сетей.
В Минсельхозе Абхазии рассказали, почему нынешний урожай мандаринов обещает быть вдвое больше прошлогоднего.
Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.
В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.
В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.
В честь 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма в республике пройдет масштабная памятная акция.
Желание президента Керсти Кальюлайд отправиться в Африку для участия в международной конференции не нашло понимания в Эстонии.
Депутат Госдумы предложила добавить к национальным символам России осетинский пирог.
В Казахстане обсуждают постановление правительства, дающее право силовикам блокировать интернет в случае ЧС.
Основой проекта "Безопасный город" в Бишкеке будет разработанная в России система "Призма".
Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии за вербовку жителей Якутии в ряды террористической организации ИГ.