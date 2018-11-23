Помилование индейки и вулкан в Гватемале – лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.
Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Калифорнии справляются с последствиями лесных пожаров, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
Самые важные события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Навоийский горно-металлургический комбинат — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота.
По распоряжению президента Узбекистана военнослужащий, сыгравший для главы государства на рояле, будет принят в консерваторию на льготных условиях.
Теперь представительницы Узбекистана возглавляют турнирную таблицу CAFA Women’s Championship 2018 в Ташкенте.
В Минздраве Казахстана предложили не пускать в школу детей, не прошедших вакцинацию.
Антикоррупционная служба ГКНБ проверит информацию об имуществе и о доходах экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как не допустить оттока белорусских строителей в другие страны.
Как проходит туристический форум в Сочи и зачем принимать участие в таких мероприятиях, рассказала представитель гостиниц в Гагре Елена Клименко.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.
Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.
Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.
Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?
Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
В Минздраве Казахстана предложили не пускать в школу детей, не прошедших вакцинацию.
Антикоррупционная служба ГКНБ проверит информацию об имуществе и о доходах экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.