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Фото недели

Помилование индейки и вулкан в Гватемале – лучшие фото недели

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© AP Photo / Sakchai Lalit
Туристы на смотровой площадке здания King Power Mahanakhon в Бангкоке

Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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