Забег невест и ярмарка верблюдов – лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.
Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в Берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.
В Калифорнии справляются с последствиями лесных пожаров, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
Самые важные события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Инновационной школе в Хорезмской области президент Узбекистана поручил предоставить автобус, а учащимся - подарить планшеты.
Основные темы встречи — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.
Российская дипмиссия направила официальное письмо в хокимият столицы в связи с демонтажем памятника героям ВОВ в махалле Дархан. Ответа от администрации города пока не последовало.
В Казахстане суд оправдал жительницу Усть-Каменогорска, которую обвинили в колдовстве.
Родственникам вандала, сломавшего инсталляцию "Я люблю Бишкек!" пришлось возместили ущерб городу в размере 860 долларов.
В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Беларусь и Россия согласовали текст проекта соглашения о взаимном признании виз третьих стран.
Осень 2018 года в Абхазии была насыщена событиями: какую утрату понесла республика, чего удалось достичь и какие вершины покорить - в материале Sputnik.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.
Москва призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку преследованию властями Латвии журналиста Юрия Алексеева.
Литва стала лидером Евросоюза по переработке пластиковых отходов, среди отстающих – Финляндия и Эстония.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил в отставку двух своих советников.
Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
В Казахстане суд оправдал жительницу Усть-Каменогорска, которую обвинили в колдовстве.
Родственникам вандала, сломавшего инсталляцию "Я люблю Бишкек!" пришлось возместили ущерб городу в размере 860 долларов.
В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.