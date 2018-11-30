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Забег невест и ярмарка верблюдов – лучшие фото недели

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© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жители деревни в 70 километрах от Якутска, где температура воздуха опустилась до -41 градуса Цельсия

Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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