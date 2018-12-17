"Стюардесса" Туктамышева и полуголые Санта-Клаусы – лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.
Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в Берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.
В Калифорнии справляются с последствиями лесных пожаров, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
ЦБ Узбекистана обнародовал курсы валют. Американский доллар прибавил почти 13 сумов, а евро - напротив существенно подешевел.
Узгидромет сообщает о похолодании и осадках в ближайшие дни. В столице ожидается заморозки и снег с дождем.
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Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал министра транспорта - видео.
Sputnik собрал необычные факты о Бобои Барфи – так в Таджикистане зовут Деда Мороза.