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Фото недели

"Стюардесса" Туктамышева и полуголые Санта-Клаусы – лучшие фото недели

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© REUTERS / Jason Lee
Мисс Мексика Ванесса Понс де Леон (26 лет) держит корону после завоевания титула Мисс Мира-2018 года в Санья, остров Хайнань, Китай, 8 декабря 2018 года.

Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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