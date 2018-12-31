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Китайский снеговик-гигант, цунами в Индонезии и массовая свадьба в Индии

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© AP Photo / Roger Steinman
Чирлидер команды по американскому футболу Даллас Ковбойз в перерыве футбольного матча Национальной футбольной лиги против Тампа-Бэй Бакканирс в Арлингтоне, штат Техас, США.

Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.

Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
Индонезия, Индия, Китай



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