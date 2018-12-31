Китайский снеговик-гигант, цунами в Индонезии и массовая свадьба в Индии

Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Чем запомнилась прошедшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.
Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в Берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.
В Калифорнии справляются с последствиями лесных пожаров, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.
Центральный банк Узбекистана с 1 января 2019 года установил новый обменный курс американской и европейской валют.
Ранее глава Узбекистана получил поздравления от Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Эмомали Рахмона.
В ГУВД Ташкента сообщили режим работы автобусов в новогоднюю ночь и объяснили, где будут находиться остановочные пункты.