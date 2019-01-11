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Фото недели

Девушки с Ипанемы и двойник Элвиса Пресли – лучшие фото недели

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© AFP 2018 / Carl de Souza
Отдыхающие фотографируются на закате на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 января 2019 года.

Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из лучших пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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