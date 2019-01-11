Девушки с Ипанемы и двойник Элвиса Пресли – лучшие фото недели

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Новые деньги в Узбекистане ждут к весне Банкнота в 100 000 сумов станет самой крупной в республике. По прогнозам экспертов, в обозримом будущем в стране, скорее всего, пройдет деноминация (кратное уменьшение номинала нацвалюты). 877

В Астраханской области отправили в тюрьму рецидивиста из Узбекистана Для того чтобы нелегально попасть в Россию, мигрант специально поменял имя и фамилию в Узбекистане. 67