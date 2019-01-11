Девушки с Ипанемы и двойник Элвиса Пресли – лучшие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из лучших пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.
Российские фигуристы вновь покоряли своих поклонников, новорожденный жираф знакомился с миром под присмотром матери в Берлинском зоопарке, а жительница Москвы ходила по городу с нижней частью манекена.
Банкнота в 100 000 сумов станет самой крупной в республике. По прогнозам экспертов, в обозримом будущем в стране, скорее всего, пройдет деноминация (кратное уменьшение номинала нацвалюты).
Для того чтобы нелегально попасть в Россию, мигрант специально поменял имя и фамилию в Узбекистане.
Мужчина утверждает, что часто видит во сне цифры, связанные с датами, событиями, спортивными результатами, и он старается использовать эти данные.