Берлинская неделя моды и водяной туман в Мельбурне – лучшие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Модели демонстрировали провокационные наряды на Неделе моды в столице Германии, японки праздновали совершеннолетие на американских горках, а студентка-биолог изображала русалку в аквариуме Рио-де-Жанейро.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из престижных пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
Китайский город накрыла песчаная буря, французы требовали от властей снизить цены на топливо, а жители деревни близ Якутска веселились при сорокаградусном морозе.
Новые технические устройства выдадут инспекторам профилактики правонарушений и сотрудникам патрульно-постовой службы.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" выдвинул несколько инициатив, которые помогут расширить сотрудничество между странами.
Похолодание в республике ожидается на следующей неделе, Узгидромет обещает дождь и снег.