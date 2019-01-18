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Берлинская неделя моды и водяной туман в Мельбурне – лучшие фото недели

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© AP Photo / Andy Brownbill
Зрительница охлаждается во время теннисного турнира Australian Open в Мельбурне, 14 января 2019 года.

Модели демонстрировали провокационные наряды на Неделе моды в столице Германии, японки праздновали совершеннолетие на американских горках, а студентка-биолог изображала русалку в аквариуме Рио-де-Жанейро.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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