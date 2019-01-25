Крещенские купания и робот-патрульный – лучшие фото недели

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Что надо знать узбекистанцам о пенсии, чтобы не состариться в нищете В Концепцию пенсионной реформы Узбекистана внесено предложение по повышению пенсионного возраста. Во всех тонкостях новой инициативы разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан. 260

В Узбекистане увековечат имена погибших в Афганистане бойцов В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана 1 февраля в Ташкенте пройдет торжественная церемония увековечения погибших солдат и офицеров, а также праздничный концерт для ветеранов. 188