Крещенские купания и робот-патрульный – лучшие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Православные христиане встретили День Крещения Господня, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а в Венесуэле начались протесты.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Модели демонстрировали провокационные наряды на Неделе моды в столице Германии, японки праздновали совершеннолетие на американских горках, а студентка-биолог изображала русалку в аквариуме Рио-де-Жанейро.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из престижных пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
В Концепцию пенсионной реформы Узбекистана внесено предложение по повышению пенсионного возраста. Во всех тонкостях новой инициативы разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.
В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана 1 февраля в Ташкенте пройдет торжественная церемония увековечения погибших солдат и офицеров, а также праздничный концерт для ветеранов.
По словам спецпредставителя Европейского союза по Центральной Азии Петера Буриана, в ЕС наблюдается значительный рост интереса к республике со стороны государств, бизнеса и общества в целом.