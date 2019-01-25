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Фото недели

Крещенские купания и робот-патрульный – лучшие фото недели

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© REUTERS / Moe Doiron
Вид на Ниагарский водопад среди льда в Канаде, 22 января 2019 года.

Православные христиане встретили День Крещения Господня, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а в Венесуэле начались протесты.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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