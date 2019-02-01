Бурлеск, "желтые жилеты" и лебеди-кликуны – лучшие фото недели

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Катар сенсационно выиграл Кубок Азии по футболу Катар впервые в своей истории стал обладателем Кубка Азии, в решающем матче обыграв японцев, которых многие считали фаворитами турнира. 49

Звезду узбекского футбола наказали на 10 тысяч долларов после Кубка Азии После игры с Австралией капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов не явился на флэш-интервью, которое, по регламенту турнира, было для него обязательным. 182