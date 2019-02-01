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Бурлеск, "желтые жилеты" и лебеди-кликуны – лучшие фото недели

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© Sputnik / Julien Mattia
Участники протестной акции "желтых жилетов" в Париже.

Холодоустойчивые сербы устроили забег в нижнем белье, испанцы отгоняли злых духов и призывали весну, а китайцы расслаблялись в бассейне с овощами и фруктами.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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