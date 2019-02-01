Бурлеск, "желтые жилеты" и лебеди-кликуны – лучшие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Холодоустойчивые сербы устроили забег в нижнем белье, испанцы отгоняли злых духов и призывали весну, а китайцы расслаблялись в бассейне с овощами и фруктами.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Православные христиане встретили День Крещения Господня, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а в Венесуэле начались протесты.
Модели демонстрировали провокационные наряды на Неделе моды в столице Германии, японки праздновали совершеннолетие на американских горках, а студентка-биолог изображала русалку в аквариуме Рио-де-Жанейро.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из престижных пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Катар впервые в своей истории стал обладателем Кубка Азии, в решающем матче обыграв японцев, которых многие считали фаворитами турнира.
После игры с Австралией капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов не явился на флэш-интервью, которое, по регламенту турнира, было для него обязательным.
В финансовой организации считают, что столицу Узбекистана необходимо развивать с учетом национальных запросов.