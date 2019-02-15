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Фото недели

Битва на льду, дефиле в купальниках и "снежная" свадьба – лучшие фото недели

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© REUTERS / Caitlin Ochs
Показ коллекции модного дома Chromat на Неделе моды в Нью-Йорке, 8 февраля 2019 года.

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, в Узбекистане — чемпионат по хоккею, в Испании — митинги за единство страны. А у африканских пингвинов свои заботы: например, решить, кому достанется праздничная валентинка.

Что интересного произошло в мире на уходящей неделе — узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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