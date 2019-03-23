Голые горнолыжники, триумф Загитовой, Эрдоган и динозавр – фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане состоялся открытый чемпионат по ледолазанию, в Суздале на праздновании Широкой Масленицы прошла битва на подушках, а в Эфиопии произошло крушение самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.
В Бразилии завершился самый известный в мире карнавал, Дональд Трамп заключил в объятия американский флаг, а президент России Владимир Путин вновь оказался на коне.
Топ-модель Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Лоренцо Серафини на Неделе моды в Милане, зонд Juno получил новую фотографию Юпитера, а в Санта-Крус-де-Тенерифе набирает обороты традиционный карнавал.
Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards – 2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.