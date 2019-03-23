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Фото недели

Голые горнолыжники, триумф Загитовой, Эрдоган и динозавр – фото недели

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  • Участницы пляжного шоу Body Power Beach Show на Гоа, Индия
  • Зрители фотографируются на концерте в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией
  • Президент РФ Владимир Путин на концерте в Симферополе по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией
  • Россиянка Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме
  • Женщины индейской народности кечуа отдыхают во время митинга в защиту сообщества Qhara Qhara в городе Ла-Пас, Боливия
  • Участник акции протеста желтых жилетов
  • Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии по случаю праздника Навруз
  • Участницы конкурса Мисс Россия в Москве
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рядом с моделью динозавра во время церемонии открытия тематического парка «Страна чудес Евразия» в Анкаре
  • ПТС-2 плавающий транспортер береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
  • Участники акции национального корпуса (организация запрещена в РФ) против коррупции, на площади Свободы в Киеве
  • Слабовидящая учащаяся из Девнарской школы для слепых вместе с учителем на фестивале Холи в Хайдарабаде
  • Белые медвежата в Новосибирском зоопарке
  • Певица Шахзода (Узбекистан) во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
  • Спасатели вытаскивают кошек из дома, затопленного в результате разлива Миссури, штат Айова
  • Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2019 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
  • В самом ожидаемом забеге 2019 года участники пробежали две дистанции - 21,097 км (полумарафон) и забег спутник на 5 км
  • Полнолуние в Калифорнии
© AFP 2018 / Str
Участницы пляжного шоу Body Power Beach Show на Гоа, Индия

В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото



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