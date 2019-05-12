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Фото недели

Катастрофа в Шереметьево, "Бессмертный полк" и Met Gala 2019 – фото недели

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© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Участники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине.

В Москве произошло крушение самолета SSJ100, участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам в 115 странах мира, в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala.

Какими событиями запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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