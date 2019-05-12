Катастрофа в Шереметьево, "Бессмертный полк" и Met Gala 2019 – фото недели

Какими событиями запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Москве произошло крушение самолета SSJ100, участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам в 115 странах мира, в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala.
Какими событиями запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
В Узбекистане состоялся открытый чемпионат по ледолазанию, в Суздале на праздновании Широкой Масленицы прошла битва на подушках, а в Эфиопии произошло крушение самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.
В Бразилии завершился самый известный в мире карнавал, Дональд Трамп заключил в объятия американский флаг, а президент России Владимир Путин вновь оказался на коне.
Топ-модель Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Лоренцо Серафини на Неделе моды в Милане, зонд Juno получил новую фотографию Юпитера, а в Санта-Крус-де-Тенерифе набирает обороты традиционный карнавал.
В образовательном учреждении ребенок может использовать телефон исключительно с целью оперативной связи с родителями.
Жительница Кыргызстана вышла замуж под натиском общественного мнения, столкнулась с лицемерием свекра и свекрови и в итоге развелась. Теперь ее мучают мысли о потерянном времени.
Теперь санкциям посвящена отдельная статья Кодекса об административной ответственности.