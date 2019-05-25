Конкурс бодибилдинга, чемпионат усов и "Евровидение" – фото недели

Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.
Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
В Москве произошло крушение самолета SSJ100, участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам в 115 странах мира, в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
В Узбекистане состоялся открытый чемпионат по ледолазанию, в Суздале на праздновании Широкой Масленицы прошла битва на подушках, а в Эфиопии произошло крушение самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.
В республике продолжается активное развитие туризма, реализуются разносторонние программы.
Получившие ранения пассажиры легкового автомобиля находятся в больнице, их состояние тяжёлое стабильное. Генконсульство Узбекистана в Казани установило связь с органами власти на месте и держит ситуацию на контроле.
Злоумышленник пообещал потерпевшему помощь в разрешении уголовного дела.