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Фото недели

Конкурс бодибилдинга, чемпионат усов и "Евровидение" – фото недели

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© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
Победительница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Анастасия Попова в Чите.

Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.

Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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