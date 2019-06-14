Мужская Неделя моды, "Гонка героев" и мертвая Припять – фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
В Москве произошло крушение самолета SSJ100, участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам в 115 странах мира, в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.