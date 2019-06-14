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Фото недели

Мужская Неделя моды, "Гонка героев" и мертвая Припять – фото недели

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  • Модели представляют коллекцию на шоу Fashion East на мужской неделе моды в Лондоне, Великобритания.
  • Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан во Дворце независимости.
  • Девушки на праздничном концерте на Красной площади в Москве по случаю празднования Дня России.
  • Президент РФ Владимир Путин и директор Института археологии РАН академик Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.
  • Полиция во время столкновений с демонстрантами в Гонконге.
  • Участница Гонки героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани.
  • Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками, во время информационной кампании, посвященной Всемирному дню океанов в Бангкоке, Таиланд.
  • Специальный посланник Управления ООН по делам беженцев актриса Анжелина Джоли беседует с детьми в Риоача, Колумбия.
  • Участники фестиваля скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
  • Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку.
  • Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять.
  • Валентина Шевченко нокаутировала Джессику Ай на турнире UFC 238.
  • Купание в реке Буриганга в жаркий летний день в Дакке, Бангладеш.
  • Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе.
  • Кашмирские кочевники в палатке после снегопада в поселении Сонмарг, Индия.
  • Мужчина наблюдает за местом падения вертолета на небоскреб в Нью-Йорке.
  • Девушки фотографируются около расписанной граффити стены во время ежегодного фестиваля Wave Gothic Festival в Лейпциге.
  • Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны.
© REUTERS / Henry Nicholls
Модели представляют коллекцию на шоу Fashion East на мужской неделе моды в Лондоне, Великобритания.

На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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