Золотой купальник, шляпка – арт-объект и голый протест – фото недели

Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.
Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
В Москве произошло крушение самолета SSJ100, участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам в 115 странах мира, в Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala.
Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.
Предполагается, что Талант Эсиргапов в ходе реализации вопросов строительства и предоставления земель был замешан в коррупционных преступлениях.
Новым председателем парламента Грузии, после отставки Ираклия Кобахидзе, станет лидер парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.