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Фото недели

Золотой купальник, шляпка – арт-объект и голый протест – фото недели

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  • Модель во время показа новой коллекции DSquared в рамках Недели моды в Милане.
  • Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса.
  • Прямая линия с Владимиром Путиным.
  • Люди занимаются йогой в Чжанцзяцзе, Китай.
  • Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму.
  • Белая медведица гуляет по окраине Норильска.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине.
  • Болельщица из Перу перед футбольным матчем турнира Copa America на стадионе Maracana в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
  • Участники Севастопольского офицерского бала.
  • Международный фестиваль танго в Колумбии.
  • Участница акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер.
  • Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр.
  • Люди купаются в водах Средиземного моря в жаркий день в северной части сектора Газа.
  • Выступление артистов на торжественной церемонии открытия VII Международного этнокультурного фестиваля Ёрдынские игры – Игры народов Евразии.
  • Дайверы плавают под водой в Константиновском карьере в Тверской области.
  • Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине за журналистскую деятельность.
  • Посетительница королевских скачек Royal Ascot Алекса Волман позирует фотографам.
  • Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела.
  • Майкл Гулиан (США) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
© REUTERS / Miguel Medina
Модель во время показа новой коллекции DSquared в рамках Недели моды в Милане.

В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.

Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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