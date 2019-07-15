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Фото недели

Пляжи, праздники и трофей "Локомотива" - самые яркие фото недели

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© AFP 2018 / Gabriel Bouys
Модель представляет творение из коллекции испанского дизайнера Hannibal Laguna на Mercedes Benz Fashion Week в Мадриде

Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.

Прошедшая неделя запомнится многим. Tropical Carnival в Париже, наводнения в Новом Орлеане и даже чемпионат мира по переноске жен в Финляндии.

Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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