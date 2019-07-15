Пляжи, праздники и трофей "Локомотива" - самые яркие фото недели

Прошедшая неделя запомнится многим. Tropical Carnival в Париже, наводнения в Новом Орлеане и даже чемпионат мира по переноске жен в Финляндии.
Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.
Прошедшая неделя запомнится многим. Tropical Carnival в Париже, наводнения в Новом Орлеане и даже чемпионат мира по переноске жен в Финляндии.
Самые яркие кадры уходящей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.
На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
В ближайшие недели температура сохранится ночью примерно до 29 градусов тепла, а днем от 40 до 45 градусов тепла.
Минюст уточняет, что в соответствии с законодательством штраф определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения правонарушения.
Абитуриент выбрал методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.