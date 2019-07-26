Фестиваль грязи в Корее и знойные красавицы в Севастополе - фото недели

Самые яркие кадры недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия, в Южной Корее прошел Фестиваль грязи, а в Севастополе выбрали главную красавицу - "Жемчужину Черного моря — 2019".
Самые яркие кадры недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.
На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Загорелые бодибилдерши мерились мышцами в южноафриканском Сэндтоне, актриса Лейна Блум демонстрировала стройные ножки в Каннах, а канцлер Германии Ангела Меркель рассматривала уточку, подаренную ей в городе Росток.
Приоритетное внимание к данному процессу разработки позитивного имиджа имеет важное значение для создания благоприятных условий экономического развития.
Авария произошла утром 26 июля на улице Биродарлик. Причина ДТП устанавливается.
Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные по итогам конкурса.