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Фестиваль грязи в Корее и знойные красавицы в Севастополе - фото недели

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© Sputnik / Vasily Batanov
В Севастополе состоялся Международный конкурс красоты "Жемчужина Черного моря — 2019". Корону победительницы завоевала 18-летняя студентка Ксения Соболь из Краснодара.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия, в Южной Корее прошел Фестиваль грязи, а в Севастополе выбрали главную красавицу - "Жемчужину Черного моря — 2019".

Самые яркие кадры недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Тереза Мэй



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