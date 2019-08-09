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Фото недели

Арест Атамбаева и успехи команды Узбекистана на АрМИ – фото недели

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© Sputnik / Evgeny Odinokov
Американская певица Дженнифер Лопес выступила с концертом в Москве в рамках своего большого тура It`s my party.

На этой неделе арестовали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Москве выступила с концертом Дженнифер Лопес, а узбекские военные продолжают бороться за победу на Армейский международных играх.

Кадры этих и других актуальных событий смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Узбекистан, Россия, Кыргызстан



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