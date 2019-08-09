Арест Атамбаева и успехи команды Узбекистана на АрМИ – фото недели

Кадры этих и других актуальных событий смотрите в нашей фотоленте.
На этой неделе арестовали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Москве выступила с концертом Дженнифер Лопес, а узбекские военные продолжают бороться за победу на Армейский международных играх.
Кадры этих и других актуальных событий смотрите в нашей фотоленте.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия, в Южной Корее прошел Фестиваль грязи, а в Севастополе выбрали главную красавицу - "Жемчужину Черного моря — 2019".
Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании прошли знаменитые скачки Royal Ascot, в Сочи — 30-й юбилейный кинофестиваль "Кинотавр", астронавт NASA Кристина Кох показала Южное сияние из космоса.
На территории "Свияжских холмов" в Татарстане прошла очередная "Гонка героев", актриса Анджелина Джоли встретилась с беженцами на границе с Венесуэлой, в Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
В конференц-зале "Юксалиш" прошла пресс-конференция, посвященная I Международному гастрономическому фестивалю Gastro Bazaar.
Во флэшмобе в центре Ташкента приняли участие 2019 человек.
Соперничество двух популярнейших операционных систем идет уже долгие годы. Кто побеждает в данном противостоянии в Узбекистане и других странах мира - читайте в нашем материале.