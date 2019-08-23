19:49 23 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Фото недели

Переговоры Путина и Макрона и победа узбекских танкистов – фото недели

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева со своим внуком Миромоном Турсуновым
  • В Бухаре откапали развалины старинной бани
  • Заседание сената Олий Мажлиса
  • Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов выступил с речью на церемонии открытия нового посольства Республики Узбекистан в Пекине
  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с состоянием развития хлопчатника
Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева со своим внуком Миромоном Турсуновым. Внук главы государства получил диплом победителя в номинации "Мастер импровизации" за навыки игры на фортепиано.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры во Франции, а узбекские танкисты ярко дебютировали на АрМИ.

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
WorldSkills-2019 стартовал в Казани
Чемпионат будущего: в Казани стартовал WorldSkills-2019
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054