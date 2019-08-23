Переговоры Путина и Макрона и победа узбекских танкистов – фото недели

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры во Франции, а узбекские танкисты ярко дебютировали на АрМИ.
Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.
На этой неделе арестовали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Москве выступила с концертом Дженнифер Лопес, а узбекские военные продолжают бороться за победу на Армейский международных играх.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия, в Южной Корее прошел Фестиваль грязи, а в Севастополе выбрали главную красавицу - "Жемчужину Черного моря — 2019".
Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, Mercedes Benz Fashion Week прошел в Мадриде, ралли "Шелковый путь" и многое другое смотрите в фотоленте Sputnik.
На участке строящейся линии метрополитена от станции “Do‘stlik” в направлении станции “Ohangaron” начались работы по прокладке первых рельсошпальных решёток. До сегодняшнего дня уже проложено более 2 км стальных путей.
Сборная Узбекистана по футболу начинает подготовку к отборочному раунду Чемпионата мира-2022. Стало известно, кого Эктор Купер вызвал в команду на первый тренировочный сбор.
Интеллектуальные системы могут решить наиболее важные для всей республики проблемы, уверен Дмитрий Верхотуров.