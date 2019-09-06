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Парк "Навруз", первый звонок и шарж на Каримова - лучшие фото недели

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© AP Photo / Jeenah Moon
Участники фестиваля West Indian American Day Parade, который проходил в Бруклине.

В Гонконге продолжаются протесты, в Ташкенте открылся тематический парк "Навруз", а подопечные Эктора Купера уступили в эмоциональном матче со сборной Палестины.

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.




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