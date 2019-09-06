Парк "Навруз", первый звонок и шарж на Каримова - лучшие фото недели

Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.
В Гонконге продолжаются протесты, в Ташкенте открылся тематический парк "Навруз", а подопечные Эктора Купера уступили в эмоциональном матче со сборной Палестины.
Кадры этих и других важных событий уходящей недели – смотрите в нашей фотоленте.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры во Франции, а узбекские танкисты ярко дебютировали на АрМИ.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.
На этой неделе арестовали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Москве выступила с концертом Дженнифер Лопес, а узбекские военные продолжают бороться за победу на Армейский международных играх.
Основной задачей агропромышленного кластера является повышение плодородия почвы, рациональное и эффективное использование посевных земель и осуществление мер по их охране.
Специалисты Узтекстильпрома нам превратить Узбекистан в текстильный центр стран Центральной Азии и СНГ.
В республике разрабатывается стратегия развития сельского хозяйства на 2020–2030 годы.